Messi encomenda churrasqueira a partir de Miami e muda a vida de pequena empresa argentina

Adepto de churrascos, como a maioria dos argentinos, Lionel Messi deixou-se seduzir pela churrasqueira de um amigo em Miami e enviou uma mensagem à Labohierro, uma pequena empresa argentina que fabrica grelhadores, pedindo que lhe fosse enviado um parecido com o do amigo, mas maior. O dono da empresa nem queria acreditar. Não só lhe enviou uma churrasqueira com as medidas pretendidas, como acrescentou outro mais pequeno, personalizado com os nomes dos filhos e da mulher do craque. A Labohierro partilhou a história nas redes sociais e desde então não tem tido mãos para tantas encomendas...