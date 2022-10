Messi falha treino do PSG na véspera do jogo com o Benfica

A carregar o vídeo ...

Um jornalista espanhol partilhou nas redes sociais imagens de parte do treino desta manhã do PSG (apenas 15 minutos foram abertos à comunicação social), explicando que Lionel Messi não está na sessão. O jogador argentino saiu do jogo com o Benfica, na Luz, com queixas, e falhou o jogo de sábado com o Stade Reims, que os parisienses empataram a zero. O PSG recebe amanhã o Benfica, às 20 horas portuguesas, na 4.ª jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões. (Vídeo Carrusel Deportivo/Twitter)