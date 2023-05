Messi faltou à entrega de prémios da Ligue 1 para assistir aos Coldplay em Barcelona

A carregar o vídeo ...

Lionel Messi não marcou presença, este domingo, na cerimónia de entrega de prémios da Ligue 1 para assistir ao concerto dos Coldplay em Barcelona. O espetáculo da banda britânica, que esteve recentemente em Portugal para dar quatro concertos no Estádio Cidade de Coimbra, decorreu no Estádio Olímpico Lluís Companys, e contou com a presença do astro argentino, acompanhado pela mulher Antonella Roccuzzo, num dos camarotes do recinto.



A presença de Lionel Messi não passou despercebida aos fãs que se encontravam perto do lugar onde o argentino estava a assistir ao concerto.