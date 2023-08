Messi 'inventa' um grande passe, finaliza a jogada e já leva 11 golos em nove jogos no Inter Miami

A carregar o vídeo ...

Messi voltou, na madrugada deste domingo, a brilhar pelo Inter Miami, desta feita na vitória da sua equipa para a MLS frente aos New York Red Bulls, por 2-0. O astro argentino, que até começou a partida no banco de suplentes, foi lançado aos 60 minutos, mas foi já em cima do apito final que esteve em destaque (89'), ao 'inventar' um grande passe para Benjamin Cremaschi, que assistiu de volta para La Pulga encostar para a baliza. E vão 11 golos em nove jogos... (Vídeo: Twitter/MLS)