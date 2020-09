A carregar o vídeo ...

Leo Messi esteve com um pé fora do Barcelona, mas a julgar pela forma como se apresenta nesta pré-temporada... está tudo como dantes. Diante do Girona, o argentino fez já dois golos, sendo que um deles foi obtido com um remate de pé direito muito bem colocado. No outro, servido por Sergi Roberto, Leo teve a colaboração na jogada de Trincão, português que já tinha estado no primeiro golo dos culé