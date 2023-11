Messi reage a gesto obsceno de Ugarte: «Esta gente tem de aprender a respeitar os mais velhos»

A carregar o vídeo ...

Manuel Ugarte protagonizou um gesto pouco simpático para com Rodrigo de Paul no jogo em que o Uruguai ganhou à Argentina, por, e Lionel Messi não gostou. No final, o craque do Inter Miami exigiu mais respeito por parte dos jovens uruguaios. "Prefiro não dizer o que penso, mas esta gente tem de aprender a respeitar os mais velhos. Este clássico sempre foi duro e intenso, mas sempre houve respeito", garantiu Messi.