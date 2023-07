A carregar o vídeo ...

Messi e a família foram à loja da Adidas, em Miami, e à saída tinham centenas de pessoas na rua, à espera do craque. Enquanto Antonella Roccuzzo se preocupava em resguardar as crianças no carro, o craque, meio surpreendido, acedia a alguns pedidos de serfies. (Vídeo Twitter)