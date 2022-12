A carregar o vídeo ...

Ainda a desfrutar de um merecido descanso na Argentina, depois da conquista do Mundial, Lionel Messi foi ontem à noite à festa do 15.º aniversário da sobrinha, em Rosário, mas um grupo de adeptos esperava o craque à entrada do espaço e o carro do jogador foi 'engolido' pela multidão... (Vídeo Twitter)