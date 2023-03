Messi vai jantar fora em Buenos Aires e acaba 'engolido' por centenas de adeptos

A carregar o vídeo ...

Centenas de pessoas concentraram-se, esta segunda-feira, à porta de um restaurante em Buenos Aires, na Argentina, para ver Lionel Messi, que se encontrava a jantar no interior do estabelecimento. O momento, de resto, obrigou mesmo à intervenção da polícia, que acabou, com alguma urgência - como é possível ver nas imagens -, por escoltar o argentino até uma viatura. (Vídeo: Twitter)