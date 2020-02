Michael Jordan arrebatador no último adeus a Kobe Bryant: deixou todos a chorar... e também a rir

A carregar o vídeo ...

Michael Jordan terá tido um dos discursos mais incríveis da última homenagem a Kobe Bryant , realizada esta segunda-feira no Staples Center. O melhor basquetebolista da história falou da sua relação com a falecida glória e até brincou com o facto de, ao ter ficado 'lavado em lágrimas', ter de aturar mais um meme seu a chorar pela internet, o que gerou gargalhadas em toda a gente. [Ver minuto 4:55]