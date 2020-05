Michael Jordan juntou-se ao Sp. Braga na contagem decrescente para a retoma da Liga

A carregar o vídeo ...

O Sp. Braga divulgou um vídeo nas redes sociais para assinalar a contagem decrescente para o regresso da Liga NOS, na próxima semana. Um vídeo onde surge Michael Jordan, a lenda do basquetebol mundial, num momento de descompressão num autocarro enquanto ouve música... dos arsenalistas! Um trabalho de edição sobre imagens que fizeram parte do documentário 'The Last Dance', onde a antiga glória da NBA foi protagonista. [Vídeo: SC Braga]