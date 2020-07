Michael Norman voou nos 100 metros e escreveu um lugar na história

A carregar o vídeo ...

A paragem competitiva devido à Covid-19 parece ter definitivamente feito muito bem aos atletas de topo mundiais. Depois de várias marcas incríveis das últimas semanas, esta segunda-feira dos Estados Unidos chegou-nos mais um registo de assinalar, com Michael Norman a voar para um super recorde pessoal nos 100 metros (9,86 segundos - melhorou em 0,4 segundos) que o coloca num patamar onde apenas 'mora' Wayde Van Niekerk.



Tudo porque, apenas aos 22 anos, o norte-americano é o segundo da história a baixar dos 10 segundos aos 100 metros, dos 20 segundos nos 200m (19,70) e dos 44 segundos nos 400m (43,45). Pode até parecer um conjunto de registos 'normal', mas o facto de apenas dois atletas o terem conseguido mostra bem a necessária consistência (e velocidade) para lá chegar. De resto, apesar de em comparação com o recorde mundial de Usain Bolt não ser um grande registo, a verdade é que Norman se colocou no 17.º posto da história, com uma melhor marca que iguala Carl Lewis, Noah Lyles ou o português Francis Obikwelu.



O feito foi conseguido no Texas, numa prova promovida pela Nike no Athletic Performance Ranch.