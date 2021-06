Mick Schumacher 'passou-se' com Mazepin: «Mas ele quer matar-nos?»

A carregar o vídeo ...

Nikita Mazepin continua a colecionar 'amigos' na Fórmula 1 e, ao que parece, até mesmo na sua própria equipa. Depois das cenas já vistas com Sergio Perez, Antonio Giovinazzi, entre outros, o russo tirou este domingo do sério o colega Mick Schumacher, tudo por conta da sua resposta a uma ultrapassagem na reta final de Baku. Ali, a 300 km/h, Mazepin decidiu fechar a porta ao alemão com um movimento brusco, que deixou o alemão claramente assustado, algo que acabaria por expressar na conversa via rádio. "Que c... foi aquilo? Sinceramente... Mas quer matar-nos?", questionou o filho de Michael Schumacher, para receber do outro lado um 'seco': "entendido, entendido, bandeira de xadrez, bandeira de xadrez..."