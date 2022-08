A carregar o vídeo ...

Os dinamarqueses do Midtjylland já fez o habitual treino de adaptação ao relvado do Estádio da Luz e houve um pormenor a destacar no trabalho dos guarda-redes. Provavelmente precavendo-se para a possibilidade de no jogo enfrentarem o sol na primeira parte, os guardiões trabalharam precisamente na baliza que à hora aproximada do arranque da partida será alvo direto da luz solar.