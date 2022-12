Miguel Barbosa: «Numa corrida com a dimensão do Dakar o prólogo é extremamente importante»

A carregar o vídeo ...

Miguel Barbosa, oito vezes campeão nacional de todo-o-terreno terá no Record, a partir de hoje e até ao próximo dia 15 de janeiro, um espaço de comentário vídeo acerca do decorrer da 45ª edição do Rally Dakar, a quarta que se disputa na Arábia Saudita.

"Numa corrida com a dimensão do Dakar o prólogo é extremamente importante pois permite ordenar os pilotos pelo seus real andamento o que é impossível conseguir-se quando se elabora uma lista de inscritos. Se hoje tivemos hipótese de perceber minimamente quem são os principais favoritos amanhã, com as novas regras vamos ver como as equipas organizam as suas estratégias para a corrida e se estas novas regras mexem de facto com o funcionamento do Dakar".