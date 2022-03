Miguel Barbosa: «O nível está muito alto, mas estamos satisfeitos e sempre em crescendo»

A carregar o vídeo ...

Miguel Barbosa regressou às competições nacionais tendo alcançado o 4º lugar na 2ª edição da BP Ultimate Baja TT ACP. Navegado por Pedro Velosa e aos comandos da Toyota com que participou no Dakar, o piloto conseguiu melhorar duas posições no derradeiro dia de uma prova que se mostrou extremamente competitiva, num traçado fantástico, com muito publico e uma organização irrepreensível.



"Foi um regresso às competições em Portugal bastante positivo. Participei numa prova muito bem organizada, como é timbre do Automóvel Clube de Portugal, disputada em pistas muito variadas e muito interessantes e onde é notória uma enorme competitividade e uma grande quantidade de pilotos a lutarem pelas primeiras posições, entre os quais vários pilotos estrangeiros. Conseguimos corrigir as afinações no nosso carro e hoje pude imprimir um ritmo bastante melhor, o que nos permitiu subir duas posições na classificação", referiu o piloto do BP Ultimate Vodafone Team à chegada a Grândola no final da prova.