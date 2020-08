Miguel Oliveira aborda acidente com Pol Espargaró: «Nem todos nascem com o mesmo grau de inteligência»

A carregar o vídeo ...

O Canal+ revelou esta segunda-feira declarações bombásticas de Miguel Oliveira na sequência do Grande Prémio da Áustria, nas quais o piloto português aborda o acidente com Pol Espargaro e considera que o espanhol talvez esteja demasiado emocional e não pense tanto quanto devia. Por outro lado, Miguel Oliveira vai mais longe e lança a frase "nem todos nascem com o mesmo grau de inteligência"...