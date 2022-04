Mihajlovic fala com a equipa do Bolonha a partir do hospital: «Vou derrotar esta doença»

A carregar o vídeo ...

O Bolonha partilhou um vídeo de uma chamada do treinador Sinisa Mihajlovic com o plantel, a partir do hospital. O treinador sérvio está internado para se sujeitar a novos tratamentos, na luta que volta a travar contra a leucemia. "Vou lutar por vocês e tenho a certeza que vocês lutarão por mim. Não vou estar aí fisicamente, mas mentalmente vou estar sempre com vocês. O meu quarto está preparado para eu poder acompanhar todos os jogos, estou em contacto permanente com o staff", disse o antigo técnico do Sporting, deixando uma garantia: "Vou derrotar esta doença". O Bolonha visita o Milan amanhã, às 19h45.