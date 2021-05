A carregar o vídeo ...

Circula na internet um vídeo que tem encantado os adeptos do Sporting: trata-se de um grupo de militares na Madeira (curso de formação de praças, do Regimento de Guarnição n.º 3 do exército) que entoam várias músicas do clube leonino - como o 'Só eu sei porque não fico em casa' - para assinalar a conquista do título.