Miúdo com nervos de aço: jovem de 17 anos coloca Copenhaga no playoff da Champions com penálti à Panenka

O Copenhaga apurou-se esta noite para o playoff da Liga dos Campeões, ao superar nos penáltis o Sparta de Praga depois de um empate a três golos no final do prolongamento. No desempate dos onze metros, Ladislav Krejci e Asger Sørensen falharam para os checos e deixaram toda a responsabilidade nos ombros de Roony Bardghji, um jovem de apenas 17 anos. Sem tremer, não só marcou o penálti decisivo como fê-lo... com uma 'Panenkada'!



A título de curiosidade, apesar de ter apenas 17 anos, Bardghji já disputou 50 jogos pela equipa principal dos dinamarqueses, tendo até agora 6 golos marcados.