Miúdo de 10 anos deixa americanos de boca aberta: 200 metros em 25 segundos!

Numa altura em que no Japão decorrem os Jogos Olímpicos, em Houston, nos Estados Unidos, realiza-se uma prova similar de âmbito nacional que reúne os maiores talentos do desporto jovem do país. Um deles é Omar Thomas, que aos 10 anos correu os 200 metros em 25,25 segundos. Um novo recorde nacional americano no seu escalão... Teremos aqui um futuro campeão olímpico?