Amad Diallo é uma das maiores esperanças do Manchester United para o futuro, mas por agora vai evoluíndo no Sunderland. E, ao que parece, está a aproveitar bem a oportunidade. Este sábado, diante do Luton Town, fez o seu 14.º golo da temporada no Championship, com um golaço que Erik Ten Hag certamente terá gostado de ver.