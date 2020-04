Miúdo iraniano 'declara-se' a Messi com este gesto técnico genial

A carregar o vídeo ...

Arat Hosseini tem apenas oito anos e é já um fenómeno nas redes sociais com 2,7 milhões de seguidores no Instagram, onde partilha as suas habilidades com bola e os treinos orientados pelo pai. O pequeno craque iraniano é um assumido fã de Lionel Messi e este domingo voltou a declarar o seu amor pelo astro argentino antes de exibir um gesto técnico genial em plena sala. [Vídeo: Instagram]