MMA parou e lutador brasileiro mantém forma no... campeonato das bofetadas

Com as provas de MMA paradas devido ao coronavírus, o lutador brasileiro Wágner da Conceição Martins, mais conhecido como Zuluzinho, encontrou na Rússia uma forma inusitada de manter a sua forma física: o campeonato de bofetadas! Diante de Vasily Kamotsky, uma das figuras da 'modalidade', Zuluzinho mostrou-se à altura do desafio e até provocou um desfecho insólito: um empate, que motivou a divisão do prémio de 150 mil rublos, qualquer como 1900 euros.