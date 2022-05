A carregar o vídeo ...

Os adeptos do Milan deram as boas-vindas à equipa nerazzurra à chegada a San Siro ontem, antes do jogo com a Atalanta, e no interior do autocarro Zlatan Ibrahimovic empolgou-se, quis juntar-se à festa e acabou por rachar o para-brisas do veículo... (Vídeo Twitter)