Momento para a história? Golo de Zohi anulado por um centímetro no Gil Vicente-Vizela

Um momento raro na história do futebol. Kévin Zohi preparava-se, aos 83 minutos, para marcar o terceiro golo do Vizela frente ao Gil Vicente quando, já depois de introduzir a bola na baliza adversária, o assistente assinalou fora-de-jogo. Momentos mais tarde, a decisão do juiz de linha foi confirmada após revisão do VAR... que 'apanhou' o ponta-de-lança vizelense... 1 centímetro adiantado em relação ao último homem da defesa gilista. [Vídeo: VSports]