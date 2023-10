Momento que arrepia os brasileiros: Neymar lesiona-se no joelho e sai de maca

A carregar o vídeo ...

Neymardurante o jogo do Brasil com o Uruguai, de apuramento para o Mundial, que a canarinha perdeu, por 2-0. O jogador não evitou as lágrimas e saiu de maca. Depois do encontro, disputado em Montevideu, o avançado Al Hilal deixou o estádio de muletas, com uma grande proteção em torno da articulação. (Vídeo Twitter)