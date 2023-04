Momento para os apanhados: Espectador pensou levar a bola de jogo para casa, acabou por devolvê-la e deixou tudo a rir

A carregar o vídeo ...

O Bohemians-Mladá Boleslav, da liga checa, ficou marcado por um momento cómico. A certa altura do desafio da 27ª jornada, a bola saiu do recinto, em Praga e foi capturada por uma pessoa que passava nas imediações. Esta ofereceu-a a alguém supostamente conhecido que pensou em levar a 'redondinha' para casa. Isto sob o olhar atento das câmaras do jogo... Contudo, o pedestre em causa mudou de ideias, chutou a bola na direção do estádio e deixou os comentadores às gargalhadas.