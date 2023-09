A carregar o vídeo ...

Presente na Gala Conquistadores, Moreno recebeu o Prémio Conquistador Treinador do Ano, que a partir deste ano se chama Prémio Conquistador Marinho Peres, em memória do malogrado treinador. Moreno, recorde-se, saiu no início desta época do Vitória e agora é treinador do Chaves.