A carregar o vídeo ...

O MotoGP mostrou esta quinta-feira detalhes até agora nunca vistos do Grande Prémio de Portugal, com especial enfoque na vitória de Miguel Oliveira. Das palavras de Hervé Poncharal, às confissões de Pit Beirer ou às felicitações de Brad Binder, está aqui mais um vídeo para ver e rever... com as emoções à flor da pele.