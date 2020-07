Mourinho: «Adeptos no estádio? Boris Johnson disse algo sobre eu poder ir de férias a Portugal?»

A carregar o vídeo ...

Foi de forma irónica que José Mourinho reagiu esta sexta-feira à possibilidade de em breve os adeptos ingleses poderem voltar a assistir a jogos no estádio . Em conferência, antes de assumir que a mudança será positiva, o técnico do Tottenham lembrou o 'bloqueio' colocado pelas autoridades a pessoas que viajam de Portugal e questionou: "Ele disse alguma coisa sobre eu poder ir a Portugal uma semana de férias?". Lembre-se que as autoridades obrigam todas as pessoas que viajem desde o nosso país a passar um período de quarentena à entrada em solo britânico.