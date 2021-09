Mourinho 'atira' ao delegado da Liga depois da derrota com a Lazio: «Mete essas regras no c...»

A carregar o vídeo ...

José Mourinho perdeu as estribeiras depois do jogo com a Lazio, que a Roma perdeu, por. O treinador portuguêsmas não escondeu o seu desagrado quando percebeu que os jornalistas não estariam na sala de imprensa e que as perguntas deles seriam colocadas através do assessor de imprensa da equipa da casa. Mourinho levantou-se e disse que queria falar com os jornalistas. O delegado da Liga explicou-lhe que as regras da Lazio na prevenção da covid-19 impedem a presença dos repórteres na sala e o português reagiu de forma intempestiva. "Quero falar com a imprensa, é preciso respeitar quem trabalha. Podes meter essas regras no c... Isto é tudo uma merda!"