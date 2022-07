Mourinho deixa mensagem aos bombeiros e promete revelar em breve mais sobre "o corte misterioso"

A carregar o vídeo ...

A estagiar no Algarve com a restante comitiva da AS Roma, José Mourinho recorreu esta quinta-feira às redes sociais para deixar "um grande abraço a todos os bombeiros" pelo excelente trabalho no combate ao fogo numa altura do ano em que as temperaturas estão a atingir, todos os dias, novos máximos. No mesmo vídeo, o treinador português aproveitou ainda para prometer aos seus seguidores que nos próximos dias irá revelar mais detalhes sobre o "corte misterioso" que tem no braço direito. [Vídeo: José Mourinho/Instagram]