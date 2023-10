A carregar o vídeo ...

Em entrevista ao canal árabe 'Elhekayashow', por ocasião da parceria entre o clube giallorosso e o Riyad Seasons, Mourinho frisou o papel de Cristiano Ronaldo no crescimento do futebol saudita, afirmando que o craque português trouxe uma perspetiva completamente nova, fundamental para trazer grandes nomes do futebol mundial para aquele país.