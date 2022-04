Mourinho e Tiago Pinto homenageiam antigo dono do Leicester falecido no acidente de helicóptero

A carregar o vídeo ...

José Mourinho prestou homenagem ao falecido presidente do Leicester, Vichai Srivaddhanaprabha. O treinador da Roma, que hoje defronta os foxes na meia-final da Conference League, colocou uma cora de flores junto à estátua do antigo dirigente tailandês, que se encontra exposta nos arredores do King Power Stadium. O técnico fez-se acompanhar por Tiago Pinto, diretor desportivo do clube italiano. Srivaddhanaprabha, recorde-se, morreu na sequência da queda do helicóptero que o transportava para fora do estádio após um jogo com o West Ham, a 28 de outubro de 2018.