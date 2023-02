A carregar o vídeo ...

José Mourinho constatou que na Liga Europa estão em prova uma série de equipas que foram pensadas para ganhar a Liga dos Campeões, mas que estão a disputar a segunda competição de clubes da UEFA. O treinador da Roma falou do tema na antevisão do jogo de hoje, diante do Salzburgo, na primeira mão do playoff da Liga Europa. (Vídeo 'As')