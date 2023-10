Mourinho estreou D'Alessio na Roma e na 'flash interview' teve este gesto que o jovem nunca irá esquecer

A carregar o vídeo ...

Francesco D'Alessio, médio de apenas 19 anos, estreou-se na última quinta-feira à noite pela equipa principal da Roma na goleada (4-0) frente ao Servette, a contar para a segunda jornada da fase de grupos da Liga Europa. No final da partida, José Mourinho, enquanto falava aos jornalistas na flash-interview, preparou uma surpresa ao seu pupilo e recordou uma história entre os dois durante um treino na pré-temporada. Antes de ir embora e deixá-lo sozinho na zona de entrevistas rápidas, o treinador português felicitou o jovem jogador pela estreia no Olímpico.



"Primeiro que tudo, deixem-me contar-vos uma história. Anda aqui! No verão, antes de os miúdos voltarem à escola, nós estávamos a treinar e havia muitos miúdos fora de Trigoria a gritar porque queriam entrar e ver o treino de perto. Ele estava connosco e disse: 'Quando eu tinha 7, 8, 9 anos eu costumava ser como eles e também gritava assim porque queria entrar. Nenhum treinador me abriu as portas e deixou-me entrar.' Eu na altura estava muito contente pelos miúdos porque eu abri-lhes a porta e deixei-os entrar. Agora ele está a jogar pela Roma na Liga Europa, no Olímpico, à frente de 50 ou 60 mil adeptos com a família a ver. Quem está aqui da tua família?", perguntou Mourinho, ao que Francesco D'Alessio respondeu: "Mãe, Pai e a minha irmã". "Não vou dizer mais nada, agora ele que fale! Parabéns, miúdo", finalizou o português.