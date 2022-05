A carregar o vídeo ...

José Mourinho falava numa entrevista ao 'Football Daily' de Henrikh Mkhitaryan - médio arménio da Roma com quem também trabalhou no Manchester United - quando constatou que os três últimos títulos ganhos pelos red devils foram sob a sua vidência. "Infelizmente, porque eu gosto muito do clube", explicou. (Vídeo Football Daily/Twitter)