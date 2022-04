Mourinho ia ter com adeptos do Bodo/Glimt mas deu meia-volta quando lhe atiraram... uma bola de neve

A carregar o vídeo ...

A Roma de José Mourinho defronta esta quinta-feira (20h) o Bodo/Glimt para a Conference League, e o primeiro encontro do português com os fãs na Noruega não correu como esperado. Quando ia na direção de alguns adeptos, o treinador luso ia sendo atingido por uma bola de neve, o que fez com que entrasse de imediato no autocarro do clube e não tirasse fotografias nem desse autógrafos. (Vídeo: Twitter)