Mourinho interrompe entrevista de Brendan Rodgers para elogiar... o vinho

Brendan Rodgers e José Mourinho têm uma boa relação, que já vem dos tempos em que o inglês era seu adjunto, e esta quinta-feira, após o duelo entre Leicester e Roma, mostraram-na uma vez mais. Rodgers estava a falar à Sky Sports, altura na qual o português chega e interrompe a entrevista. "Ele deu-me o melhor vinho do mercado!", atirou Mourinho, motivando gargalhadas do jornalista e do próprio Rodgers, que em seguida respondeu "custou-me muito dinheiro".