É caso para dizer que a vitória da Roma este domingo no terreno da Sampdoria (1-0) deu muitas dores de cabeça a José Mourinho. O treinador português não gostou de uma decisão tomada pela equipa de arbitragem, levantou-se de rompante para protestar e acabou por bater com a cabeça na quina do banco de suplentes. (Vídeo: BT Sport)