Mourinho não esqueceu Cassano após vitória na Liga Europa

O 'ping-pong' de declarações entre José Mourinho e Antonio Cassano conheceu esta sexta-feira um novo capítulo, com a resposta do antigo avançado italiano a esta frase que o português deixou na véspera, após a vitória da Roma diante do Feyenoord. Tudo aconteceu na zona de entrevistas rápidas da Sky, quando o repórter revelou que no estúdio estavam "muitos campeões com muitas perguntas para fazer". Mourinho rapidamente soltou um "o Cassano não está lá, pois não?", motivando de imediato gargalhadas de todos.