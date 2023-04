Mourinho ofereceu porta-chaves a jornalista holandês com formato da Conference League: «Bonito, não é?»

A carregar o vídeo ...

Uma semana depois da curiosa troca de palavras com um jornalista holandês após o encontro da 1.ª mão diante do Feyenoord, José Mourinho reencontrou o mesmo repórter e, não esquecendo esse momento, ofereceu-lhe um pequeno presente: um porta-chaves com o formato do troféu da Conference League, uma prova que a Roma conquistou no ano passado numa final diante do... Feyenoord.