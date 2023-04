Mourinho 'pegado' com treinador do Feyenoord: «Preferes o Nápoles, mas devias olhar mais para nós!»

A carregar o vídeo ...

Após o triunfo sobre o Feyenoord, conseguido após prolongamento, José Mourinho celebrou a preceito no relvado e, depois, quando seguia para o balneário, não resistiu em responder à letra a Arne Slot, técnico dos holandeses.



"Preferes ver o Nápoles, mas devias olhar mais para nós. Se é assim que jogas, é melhor ires para casa rapidamente. Preferes ver o Nápoles e o Manchester City, mas devias olhar para nós", atirou o técnico, segundo a captura de som feita pela emissora KIJK, numa alusão clara às declarações de Slot na semana passada. "O estilo deles garante resultados, mas prefiro ver o Manchester City e o Nápoles. Sou muito sincero nisso", disse o técnico. A resposta chegou ontem: no campo e no túnel...



Em fundo, um elemento da equipa técnica do português gritou ainda "vai para casa!"