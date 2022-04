A carregar o vídeo ...

José Mourinho voltou a falar do encontro de hoje com o Leicester e do desejo que na Roma todos têm de levar a equipa à final da Conference League. O treinador português antevê um encontro difícil nesta primeira mão das meias-finais, mas acredita que em casa os giallorossi vão conseguir carimbar o passaporte para a final. (Vídeo Roma/Twitter)