Mourinho recorda passagem pelo Tottenham: «Espero que não levem a mal...»

José Mourinho fez esta quinta-feira, em conferência de imprensa, a antevisão à final da Liga Europa, que colocará frente a frente Roma e Sevilha na quarta-feira, pelas 20h. O treinador português abordou a forte ligação que mantém com as equipas que orientou ao longo da carreira, mas lamentou o facto de, no Tottenham, o presidente Daniel Levy não o ter deixado disputar a final da Taça de Inglaterra frente ao Manchester City, em 2021, despedindo-o menos de uma semana antes desse jogo decisivo . (: UEFA)