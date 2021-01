Mourinho revela segredo para estar em mais uma final e encanta ingleses

A carregar o vídeo ...

Depois da, José Mourinho tornou-se no terceiro treinador a alcançar três finais da Taça da Liga inglesa. O técnico foi desafiado a revelar o seu segredo e deu uma resposta que deixou os ingleses encantados. "Se houver algum segredo ele passa por levar as coisas a sério. Respeitar o futebol inglês, o que os clubes ingleses são, o que as divisões inferiores são e tentar não ser surpreendido", disse o técnico português na conferência de imprensa. (Vídeo YouTube)