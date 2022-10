A carregar o vídeo ...

Impedido de ir para o banco por estar castigado, José Mourinho seguiu o jogo com o Inter Milão no conforto do autocarro da Roma. Uma posição que não parece ter agradado ao técnico, que nos vídeos partilhados mostrou o seu aborrecimento pelo sucedido. "Vou morrer aqui", chegou a dizer, antes de explodir de alegria pela conquista da vitória.