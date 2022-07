A carregar o vídeo ...

José Mourinho habituou-se ao longo da carreira a conquistar títulos pelos vários países por onde passou, mas algo assim certamente faltava no seu palmarés. O treinador português da Roma foi 'convidado' a tirar uma fotografia com dois adeptos da Roma e, no final, acabou por assistir... a um pedido de casamento. (Vídeo: AS Roma)