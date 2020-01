Mourinho visa Rüdiger: «Em Inglaterra chamam a estes jogadores coisas que eu prefiro não dizer»

A carregar o vídeo ...

Depois da ironia apresentada na 'flash interview' , José Mourinho voltou a visar Antonio Rüdiger por causa do lance da expulsão de Son Heung-min . Na ótica do técnico do Tottenham, o defesa do Chelsea seria visto em Portugal como um jogador "esperto", ao passo que em Inglaterra seria apelidado de algo que o treinador optou por não dizer. (Vídeo: Omnisport)